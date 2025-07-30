Çeşme'de Vale Kazası: 7 Milyon TL'lik Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Çeşme'de Vale Kazası: 7 Milyon TL'lik Araç Hasar Gördü

Çeşme\'de Vale Kazası: 7 Milyon TL\'lik Araç Hasar Gördü
30.07.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'de lüks otelde vale tarafından teslim alınan otomobil, duvara çarparak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde lüks bir otelde meydana gelen kazada, vale tarafından teslim alınan yaklaşık 7 milyon TL değerindeki otomobil, otopark duvarına çarparak kullanılmaz hale geldi. Yaşanan kaza anı ise otoparktaki güvelik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Çeşme'de bulunan Swissotel'in otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selen Yalaz isimli vatandaş akşam saatlerinde otele ait kafeye geldi. Lüks marka Mercedes otomobilini otelin vale hizmetine teslim eden Yalaz, bir süre sonra kafeden ayrılmaya karar vererek aracının getirilmesini istedi. Valelerden biri aracı teslim etmek üzere otoparka yöneldi. Aracı çalıştıran vale, otoparktan çıkışa doğru hızla ilerlediği sırada virajı alamayarak beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, otomobil ağır hasar aldı ve kullanılamayacak hale geldi. Kazadan yara almadan kurtulan vale, durumu otel yetkililerine bildirdi. Bu sırada yukarıda aracını bekleyen Selen Yalaz, görevli personelden aracının neden gelmediğini sordu. Çalışanlar kısa süre içinde getirileceğini belirterek Yalaz'ı oyaladı. Yaklaşık bir saat süren bekleyişin ardından durumdan şüphelenen Yalaz, tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine otel müdürü, yaşanan kazayı anlatmak üzere Selen Yalaz'ı otoparka davet etti. Otoparka inen Yalaz, 7 milyon TL değerindeki aracının kaza yapmış halini görünce şok geçirdi. Büyük üzüntü yaşayan Yalaz, durumu polis ekiplerine bildirerek sorumlulardan şikayetçi oldu.

Öte yandan valenin Selen Yalaz'a ait araçla yaptığı kaza, otopark kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; valenin koşarak otoparka geldiği, aracı çalıştırarak çıkışa yöneldiği ve hızını alamayıp beton duvara çarptığı anlar yer aldı.

Aracı kullanılamayacak hale getirdiler, vale ücreti aldılar

Olay günü yaşadıklarını anlatan Haber spikeri Selen Yalaz, "Geçtiğimiz günlerde Çeşme Ilıca'da, herkesin bildiği çok ünlü bir otelin şubesine gittim. Aracımı her zamanki gibi valeye teslim ettim ve otelin kafesine geçtim. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra dışarı çıktığımda, arabamı istediğimde 20-25 dakika bekledim. Bu bekleyişin ardından durumu sorduğumda, valeler koşturarak otoparka gittiler. Ancak aradan geçen 45 dakikaya rağmen hala arabamı alamamıştım. Endişelenip durumu tekrar sorduğumda, bir sorun olup olmadığını öğrenmek istedim. Bu sırada kendisini gece müdürü olarak tanıtan bir yetkili yanıma geldi ve beni otoparka indirdi. Orada aracımın sadece hasar almadığını, kullanılamayacak hale geldiğini, dört hava yastığının patladığını ve yetkili servisin de bu durumu raporladığını öğrendim. Yaşanan kazadan daha da vahim olan ise bu durumun bir saat boyunca benden gizlenmesi ve bana bilgi verilmemesiydi. Olayın ardından otel yetkilileri bu durumu 'vale otelin duvarının sağlamlığını kontrol etmiş', 'olur böyle şeyler' gibi son derece ciddiyetsiz ifadelerle geçiştirmeye çalıştı. Vale ücreti olarak alınan 400 TL bile iade edilmedi. Kaza sonrası yaklaşık 5 saat otelde bekletildim çünkü araç kullanılamayacak hale geldiği için hareket ettirilemiyordu. Otelden ikame araç talebimize de olumsuz yanıt verildi. Yaşadığım bu mağduriyet ve otelin yaklaşımı nedeniyle tüm yasal haklarımı kullanacağım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Swissotel, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Ekonomi, Çeşme, izmir, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Vale Kazası: 7 Milyon TL'lik Araç Hasar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzattı Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzattı
Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
İzmir’de sıra dışı olay Dolandırıcılar sert kayaya çarptı İzmir'de sıra dışı olay! Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:56
Özel’in şartı kabul edildi CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak
14:43
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
12:54
Bursa’yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı Nedeni herkese ders olacak cinsten
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten
22:01
Avukat Göksu Çelebi’nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
21:46
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
21:10
Fransız savunma şirketi Naval Group’a siber saldırı
Fransız savunma şirketi Naval Group'a siber saldırı
21:10
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre
Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre
20:52
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
20:50
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 16:05:20. #7.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de Vale Kazası: 7 Milyon TL'lik Araç Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.