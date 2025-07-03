Çeşme\'de Yangın, Antik Kent Tehdidi

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde dün tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, doğal yaşamın yanı sıra bölgenin kültürel mirasını da tehdit ediyor. Yangında Erythrai Antik Kenti'nin binlerce yıllık taş duvarları zarar gördü.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi yakınlarında tarım alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçrayan yangın, ikinci gününde ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının ilk başladığı yer olan Ildır Mahallesi'nde ise iki katlı bir ev yanarken, yangın sırasında içinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Geçmişi M.Ö. 3 bin yılına kadar dayanan Erythrai Antik Kenti'nin de bulunduğu Ildır'da antik kentin taş duvarları da hasar gördü.

Evini yanarken gördü

Yangın başladığı sırada İzmir'deki oğlunun yanında olduğunu ve yangını duyar duymaz Ildır'daki evine geldiğini kaydeden Ahmet Lütfü Dölen, "Ben yangın başladığında İzmir'deydim. Geldiğinde itfaiye müdahale ediyordu. 3 itfaiye aracı vardı, müdahale ediyorlar. Kimse yoktu evde. Ben yalnız oturuyorum burada. O sırada İzmir'deydim. Yangını duyunca hemen geldim. Evimi yanarken gördüm. Bayağı zarar var. Çatı yanmış, üst katların odaları büyük zarar görmüş, aşağıya da molozlar düşmüş. İzmir'de bir oğlum var, onun yanına gidip kalacağım. Burası kalınacak gibi değil. Burası bayağı bir tamirat istiyor. Bir gece kaldım ama kalınacak gibi değil. Elektrik ve sular kesik. İzmir'e oğlumun yanına gideceğim. Ben yaz kış burada oturuyorum. Evi tamir ettirene kadar oğlanda kalacağım" diyerek yanan evinde torunlarının geldiklerinde kaldıkları odaların içler acısı halini gösterdi. - İZMİR