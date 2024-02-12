Çeşme'deki tarihi "kara para" aklama operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi
1 milyar doları aşan tarihi 'kara para' aklamadaki operasyonun 2. dalgasında tutuklu sayısı 12'ye çıktı
İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek "kara para" aklama girişiminde bulunduğu yönündeki polis operasyonunda 6 kişi tutuklanmıştı. Operasyonun 2'nci ayağında gözaltına alınan 6 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda tutuklu sayısı böylelikle 12'ye yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü'ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Ocak'ta gözaltına alınmışlardı.
6 şüpheli tutuklanmıştı
Yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtilmişti. Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenilmişti. Şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Gümrük memuru benzer suçlardan ihraç edilmiş
Soruşturma ile ilgili devam eden teknik takip çalışmaları, tutuklanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve toplanan deliller neticesinde, tutukluların suç faaliyetleri çerçevesinde birlikte hareket ettiği değerlendirilen İzmir, İstanbul ve Gaziantep illerinde toplam 7 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında bir dönem Çeşme ilçesinde Gümrük Memuru olarak görev yapmış ancak benzer suçlamalardan dolayı 2017 yılında ihraç edilmiş S.Y. ile birlikte, ilk etapta tespit edilen firma sahipleri ve beyanname düzenleten şahıslar dahil toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi
İzmir'de 5, Gaziantep'te bulunan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. N.Ç., S.T., C.A., H.S., S.Y. ve T.M., isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı böylelikle 12'ye yükseldi.
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