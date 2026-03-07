Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı

07.03.2026 09:18
Gümrük Muhafaza ekipleri, Çeşme'de İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 sikke ve figürü ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet sikke ve figürün yakalamasını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, ülkemizin kültürel mirasına yönelik önemli bir kaçakçılık girişimi engellendi. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edilirken, devamında gerçekleştirilen detaylı aramada yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirilmekte olup, söz konusu kaçakçılık girişimiyle ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçildi.

Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

09:37
