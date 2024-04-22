Şişli\'deki AVM\'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

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İstanbul Şişli'deki alışveriş merkezinde bir kadın 5. kattan atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

AVM'NİN 5. KATINDAN ATLADI

Olay akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Cansın Mayuk isimli kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları aşarak aşağıya atladı. Olayı gören vatandaşlar panikle kadının başına toplandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansın Mayuk'un daha önceden de canına kıyma teşebbüsünde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi.

AYNI AVM'DE PEŞ PEŞE İKİNCİ İNTİHAR

Geçtiğimiz salı günü yine aynı alışveriş merkezinde bir şahıs yaşamına son vermişti. Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.