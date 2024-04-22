İstanbul Şişli'deki alışveriş merkezinde bir kadın 5. kattan atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Cansın Mayuk isimli kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları aşarak aşağıya atladı. Olayı gören vatandaşlar panikle kadının başına toplandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansın Mayuk'un daha önceden de canına kıyma teşebbüsünde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz salı günü yine aynı alışveriş merkezinde bir şahıs yaşamına son vermişti. Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şişli'deki AVM'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir ahşap ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Van'ın Erciş ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan saha çalışması sonucunda, bir araçta stepne içerisine zulalanmış vaziyette 333,46 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, aynı operasyonda 2 parça halinde 4.63 gram esrar da bulundu. İlgili kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.
Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyünde çıkan yangında Emine Tosun'a ait boş kerpiç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Aksaray'da 2. katta yakalanan ve 12 suç kaydı bulunan hırsız, polis ekibiyle birlikte itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Aranması olan şahıs, 13. soygununda yakayı ele verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)