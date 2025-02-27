Cevdet Yılmaz'dan Londra'da Ticaret Temasları - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan Londra'da Ticaret Temasları

Cevdet Yılmaz\'dan Londra\'da Ticaret Temasları

Cevdet Yılmaz, Londra'da Milletvekili Afzhal Khan ile ticari ilişkileri değerlendirerek, 30 milyar dolarlık hedeflerini görüştü.

27.02.2025 17:31
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de Avam Kamarası üyesi Milletvekili Afzhal Khan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye geldi. Yılmaz, başkent Londra'da Avam Kamarası üyesi Milletvekili Afzhal Khan ile görüştü. Yılmaz görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi, Milletvekili Sn. Afzhal Khan'ı kabulümüzde ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik. Sayın Khan ile görüşmemizde, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi, start-up ekosistemi, fintech ve dijital hizmetler alanında iş birliğimizi ele aldık. 30 Milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizle Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı her geçen gün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cevdet Yılmaz'dan Londra'da Ticaret Temasları - Son Dakika

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