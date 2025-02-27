Cevdet Yılmaz\'dan Londra\'da Ticaret Temasları

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de Avam Kamarası üyesi Milletvekili Afzhal Khan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye geldi. Yılmaz, başkent Londra'da Avam Kamarası üyesi Milletvekili Afzhal Khan ile görüştü. Yılmaz görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi, Milletvekili Sn. Afzhal Khan'ı kabulümüzde ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik. Sayın Khan ile görüşmemizde, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi, start-up ekosistemi, fintech ve dijital hizmetler alanında iş birliğimizi ele aldık. 30 Milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizle Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı her geçen gün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA