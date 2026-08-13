Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Çocuklar İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Çocuklar İçin Arama Devam Ediyor

Ceyhan Nehri\'nde Kaybolan Çocuklar İçin Arama Devam Ediyor
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Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk kayboldu, arama sürüyor.

Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk için arama çalışması ikinci gününde devam ediyor.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu S.R. (12) ve S.S. (10), serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre suda yüzen iki çocuk, daha sonra güçlü akıntıya kapıldı. Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada çocuklara ait kıyafet ve terlikler nehir kenarında bulundu. Jandarma sualtı ekipleri, dün çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Jandarma dalgıç ekipleri, çocukları bulmak için nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kaybolan çocukların aileleri de nehir kenarında arama çalışmalarını takip ediyor. Çocukların dayısı Feyyaz Ali, 14 senedir Türkiye'de yaşadıklarını söyleyerek, "Bizim evladımız gitti. Benim ablamın çocuğu oluyor. Eğer cenazeyi getirirlerse Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Ceyhan, Çocuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Çocuklar İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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