Cezaevi Aracı TEM Otoyolunda Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Cezaevi Aracı TEM Otoyolunda Kaza Yaptı: 5 Yaralı

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Kocaeli'de cezaevi aracı ve tırın karıştığı kazada 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı.

08.11.2024 19:24
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Mahkumları taşıyan cezaevi aracı TEM'de kazaya karıştı: 5 yaralı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır, tanker ve mahkumları taşıyan cezaevi aracı kazaya karıştı. Cezaevi aracının tır ile bariyer arasında sıkıştığı kazada 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANK 900 plakalı tanker arızalanarak durdu. Bu sırada arkadan gelen 06 CTV 956 plakalı tır emniyet şeridinde duran tankere çarptı. Kazaya, 19 SP 328 plakalı mahkum taşıyan cezaevi aracı da karıştı. Tır ile bariyer arasında sıkışan cezaevi aracındaki 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı. Tankerde taşınan ve beton sertleştirmek için kullanıldığı öğrenilen sıvı ise yola döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle otoyolun her iki istikametinde de trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cezaevi Aracı TEM Otoyolunda Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika

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