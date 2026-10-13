Change oto operasyonunda 17 şüpheli yakalandı, mağdur şüphelilerin cezasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Change oto operasyonunda 17 şüpheli yakalandı, mağdur şüphelilerin cezasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Change oto operasyonunda 17 şüpheli yakalandı, mağdur şüphelilerin cezasını istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen change oto operasyonunda 17 şüpheli yakalanarak 61 olayda yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık tespit edildi. Altınlarını bozdurarak aldığı aracın change olduğunu polis aramasıyla öğrenen mağdur, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda 17 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık ortaya çıkarıldı. Şebekeden araç satın alarak mağdur olan Bekir Ateş, altınlarını bozdurarak aldığı aracın "change" olduğunu polislerin aramasıyla öğrendiğini belirterek şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

İstanbul merkezli 4 ilde ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" işlemi yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin 61 ayrı olayda yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenirken, adreslerinde pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirilmişti. Şüphelilerden bazılarının çaldıkları araçların fotoğraflarını evlerinin duvarlarına astığı görüldü.

Change araç satın alıp mağdur olan Bekir Ateş isimli vatandaş, "Mayıs ayında bir araç aldık. İnternet sitesinde gördük, beğendik. Gittik baktık, bir fiyatla anlaştık. Aracımızı aldık. Yaklaşık bir üç ay kadar bindik. Aracın, yani polisler arayarak aracın incelenmesi gerektiğini söylediler. Biz aracı götürdük yani, böyle bir şeyden hani şüphelenmediğimizden dolayı biz aracı götürdük. Araç incelendi Teknik Üniversite'sinde. Aracın change olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlar yakalanmış, cezalarını çekmelerini istiyoruz. Biz mağduruz. Mağdur olduk" şeklinde konuştu.

Mağdur Ateş, aracı altınlarını bozdurarak aldığını belirtirken, "Aracın hiçbir şekilde kazası belası yok dedi. Araçta belliydi zaten hani öyle bir araç değildi yani, hiç de şüphelenmedik. Konuştuk, anlaştık. Biraz birikimimiz vardı, biraz altınımız vardı. Kuyumcuya giderek altınlarımızı bozarak arkadaşa satışımızı yaptık. Çok kötü bir durum. Kimsenin başına gelmesini istemem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkOtomobil3. SayfaİstanbulPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:00:44. #7.12#
SON DAKİKA: Change oto operasyonunda 17 şüpheli yakalandı, mağdur şüphelilerin cezasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei