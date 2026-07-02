CHP İlçe Başkanı Kenevir Bakımından Yakalandı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde CHP İlçe Başkanı S.A. ile oğlu, ekili kenevirlerin bakımını yaparken yakalandı.

Çüngüş ilçesinde ağaçlık alana yerleştirilen fotokapanlar tarafından yasa dışı kenevir ekimi yapılıp, bakımının gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan incelemede CHP Çüngüş İlçe Başkanı S.A. ile oğlunun kenevirlerin bakımını gerçekleştirdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.A. ve oğlu Z.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR