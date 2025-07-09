CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Seçim İddialarıyla İlgili İfade Verdi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Seçim İddialarıyla İlgili İfade Verdi

09.07.2025 16:26
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile iddiaları kapsamında emniyette ifade verdi. Çelik, çeşitli iftiralarla karşı karşıya olduğunu belirtti ve soruşturmanın CHP'ye yönelik bir saldırı olduğunu savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi. Emniyette kendisine Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürüyken tutuklanan Veli Gümüş'ün "Meclis Üyesi Fahrettin Çırak 'Özgür Çelik'e oy vermemiz gerek' diyerek kişi başı 100 bin TL para teklif etti" ifadesi sorulan Özgür Çelik "Veli Gümüş Beykoz operasyonu kapsamında gözaltına alınmış tutuklanmış hakkında 50 yıla aşkın süreyle iddianame düzenlenmiştir. Son dönemlerde gözaltına alınıp tutuklananların çeşitli iftiralarla cezaevinden kurtulma çabalarını görüyoruz" şeklinde cevap verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyette ifade verdi.

"Özgür Çelik beni aradı, seçimde şahsına oy vermemi istedi"

Emniyette, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürüyken tutuklanan Veli Gümüş'ün "2023 yılının Ağustos ayında İstanbul İl Başkanlığı için aday olan Özgür Çelik beni aradı. Kendisi benden seçimde şahsına oy vermemi istedi" şeklindeki beyanına ilişkin soru yöneltilen Özgür Çelik, "Veli Gümüş isimli şahsı yüz yüze hiç tanımadım. Kongre döneminde de özel bir tanışıklığım yoktu aday olmam sebebiyle önümde listeden standart bir arama yaptım. Veli Gümüş, gözaltına alındığında ismine aşina oldum" şeklinde konuştu.

"Özgür Çelik'e oy vermemiz gerek' diyerek kişi başı 100 bin TL para teklif etti""

Veli Gümüş'ün, "Meclis Üyesi Fahrettin Çırak 'Özgür Çelik'e oy vermemiz gerek' diyerek kişi başı 100 bin TL para teklif etti" ifadesi kendisine sorulan Özgür Çelik "Veli Gümüş Beykoz operasyonu kapsamında gözaltına alınmış tutuklanmış hakkında 50 yıla aşkın süreyle iddianame düzenlenmiştir. Son dönemlerde gözaltına alınıp tutuklananların çeşitli iftiralarla cezaevinden kurtulma çabalarını görüyoruz. Fahrettin Çırak ile ilgili Veli Gümüş'ün iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Fahrettin Çırak Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesidir. Veli Gümüş'ün bu konudaki ifadeleri içerisinde bulunduğu tutukluluk durumundan kurtulmak için yalan ve iftira beyanlarından ibarettir" dedi.

"Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bazı il delegelerine gıda ve market kartları dağıtıldı"

İfadesine başvurulan Tolgahan Erdoğan isimli şahsın, "İstanbul İl Kongresi sürecinde Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bazı il delegelerine gıda ve market kartları dağıtıldı. Duyduğumuz kadarıyla o dönemim şartlarında 15 bin - 20 bin TL'lik gıda kartları dağıtılmıştı. Bu gıda kartları genel olarak genel merkezin desteklediği Cemal Canpolat'a oy vermeyi düşünen kişilere verilmiştir. Çünkü bu kişilerin Cemal Bey'e değil Özgür Çelik'e oy vermesi amacıyla bunlar yapılmıştır" ifadesi sorulan Özgür Çelik "Tolgahan Erdoğan isimli şahsı tanımam. Bu tür dedikodular üzerinden bir değerlendirme yapmayı uygun görmüyorum. Kendisinin ifade ettiği işe kart dağıtımı ya da ihale meseleleriyle ilgili bilgi sahibi değilim. Bunların kendisinin muğlak ifadeleri gibi gerçeği yansıtmadığını düşünmekteyim" dedi.

"Amaç, CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaktır"

Özgür Çelik ifadesinin devamında "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gerçekleştirilen bu soruşturmalar; 250 gündür belediye başkanlarımızın tutuklanması, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na davalar ve soruşturmalar açılması, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e soruşturmalar açılması sürecinden bağımsız değildir. Amaç, Türkiye'nin 1. partisi olan ve tüm anketlerde halen 1. parti olan CHP'nin imaj ve itibarını halk nezdinde azaltarak iktidar yürüyüşünü durdurmaktır. Bu durum karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Adil, demokratik, refah içerisinde ve toplumsal barışı sağlanmış bir Türkiye'yi inşa etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Seçim İddialarıyla İlgili İfade Verdi - Son Dakika

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