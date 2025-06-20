CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Ekrem İmamoğlu Sorusuna Yanıt - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Ekrem İmamoğlu Sorusuna Yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik\'ten Ekrem İmamoğlu Sorusuna Yanıt
20.06.2025 16:50  Güncelleme: 17:03
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 139 şüphelinin yargılandığı duruşmada yaptığı açıklamada, gözaltıların 'boş dosyalarla' yapıldığını belirtti ve muhalefetsiz bir Türkiye istemediklerini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 139 şüphelinin hakim karşısına çıkmasının ardından açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları yasak kararına uymayarak izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddiasıyla haklarında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen 139 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de duruşmayı takip etti. Duruşma devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu.

"İnsanları gözaltına alıp, bomboş dosyalarla tutukladılar"

Çağlayan Adliyesi'nde iki ayrı duruşmayı takip ettiklerini söyleyen Çelik, "Sabah bir duruşma yapıldı ve öğrenciler hakkındaki sabah yapılan duruşmada beraat kararı verildi. Yandaş kanallarla, sosyal medyadaki troll ordularıyla yalanlar atmaya, iftiralar atmaya başlayacaklar dedik. 230 gündür Esenyurt'la başlayan ve bugüne gelen süreçte boş kasa görüntüleri sosyal medyadan algı operasyonları, yalan yanlış haberler, algı oyunlarıyla bir süreç yönetmeye çalışıyorlar ve insanları gözaltına alıp, bomboş dosyalarla tutukladılar. Şimdi de insanlara psikolojik işkence uygulayarak, suçlayarak boş dosyaları doldurmaya çalışıyorlar. Bir haftadır Fatih Keleş'le ilgili algı operasyonu yürüttüler. Yandaş gazetelerde, sosyal medyada ne dediler? 'Fatih Keleş itirafçı oldu' Şu kadar sayfa ifadesi var. Ne yaptı Fatih Keleş? Sosyal medya hesabından yalanladı di mi?" diye konuştu.

"İstiyorlar ki muhalefetsiz bir Türkiye olsun"

Fatih Keleş'in çocuklarının adliyeye sevkine ilişkin de konuşan Çelik, "Fatih Keleş'in çocuğunu, yeğenini önce dün Vatan emniyete aldılar, şuanda Çağlayan Adliyesi'nde ifade süreci devam ediyor. Hep ne diyoruz? İnsanları çocuklarıyla, aileleriyle tehdit ediyorlar. En somut göstergesi arkada, adliyede. Keleş'in oğlu ve yeğeni savcı karşısında ifade veriyor, psikolojik harp. Bu sabah savcılık bir açıklama yaptı. Baskı, zorlama, tehditle ifade verildiğine yönelik iddialarda bulunanlar hakkında soruşturma açılacaktır dedi. Gerçekleri konuşmayalım mı? Ben bayram günü partimizin Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte Silivri Cezaevi'ne gittim. Oturup, sayın genel başkanımızla birlikte sohbet ettik. Tutuklular genel başkanımız yanında şunu söyledi; 'Beni aldılar, sağlık kontrolü diye bir odaya götürdüler. O odada bir baktım bana dedi ki ifadeni değiştir, istediğimiz gibi ifade ver yoksa çoluğunu çocuğunu göremezsin, özgürlüğüne kavuşamazsın' dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e benim yanımda bir tutuklu bunu söylediğinde bu kulaklar bunu duyduğunda, bu gözler bunu görmüşse, ne yapacağız, gerçekleri konuşmayacak mıyız? Mehmet Pehlivan'ı tutukladırlar, savunmaya saldırıda bulunuyorlar, susturmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki muhalefetsiz bir Türkiye olsun" şeklinde konuştu.

"Polise mukavemet edebilecek hiçbir durumla karşı karşıya kalmamışlardır"

Öte yandan, davada sanıklar arasında yer alan Berkay Gezgin de yaptığı açıklamada, "Bu duruşmada öncelikle şunu belirtmek istiyorum, hepimiz aynı iddianameden yargılanıyorduk ancak benimle birlikte gözaltına alınmış olan hiçbir arkadaşımız suçu işlememiştir. İddianame asılsız ve eksiktir. İddianamemde, 'ihtira rağmen dağılmama ve yürüyüş kanuna muhalefet' suçlamasıyla hakkımızda 6 aydan 3 yıla kadar hapis isteniyor. Arkadaşlarımız bizimle birlikte gözaltına alındıkları zaman asla ve asla polise mukavemet edebilecek hiçbir durumla karşı karşıya kalmamışlardır. Çoğu yoldan çevrilmiştir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Ekrem İmamoğlu Sorusuna Yanıt - Son Dakika

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