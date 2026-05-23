CHP'li Belediye Başkanı Albayrak 'irtikap' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Belediye Başkanı Albayrak 'irtikap' suçlamasıyla tutuklandı

CHP\'li Belediye Başkanı Albayrak \'irtikap\' suçlamasıyla tutuklandı
23.05.2026 14:26  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 'irtikap' suçlamasıyla Afyonkarahisar'da gözaltına alınıp Düzce'ye getirildikten sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Metin Dursun, Albayrak'ın suçsuz olduğunu belirterek kumpas iddiasında bulundu.

DÜZCE (İHA) – CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda hakkında "irtikap" suçlaması ile Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Fikret Albayrak, Düzce'ye getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Başkan Albayrak tutuklama talebi ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

"Belediye başkanımız maalesef tutuklandı"

Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanı Metin Dursun, "Akçakocalıların iradesi ile seçilen demokratik bir şekilde belediyeyi yönetmeye talip olmuş ve hiç bir çıkar gözetmeden kul hakkına girmeden, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yemeden seçilmiş bir belediye başkanımız bugün bir yargı kararı ile iftiralarla kumpaslarla ilk önce gözaltına alındı. Bugün de maalesef tutuklandı. Bizim mücadelemiz bitmedi. Mücadelemiz devam edecek. Belediye başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Hiç bir zaman geri adım atmadık hiç bir zamanda geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Belediye Başkanı Albayrak 'irtikap' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:23:31. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Belediye Başkanı Albayrak 'irtikap' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.