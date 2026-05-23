CHP\'li Belediye Başkanı Albayrak \'irtikap\' suçlamasıyla tutuklandı

DÜZCE (İHA) – CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda hakkında "irtikap" suçlaması ile Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Fikret Albayrak, Düzce'ye getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Başkan Albayrak tutuklama talebi ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

"Belediye başkanımız maalesef tutuklandı"

Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanı Metin Dursun, "Akçakocalıların iradesi ile seçilen demokratik bir şekilde belediyeyi yönetmeye talip olmuş ve hiç bir çıkar gözetmeden kul hakkına girmeden, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yemeden seçilmiş bir belediye başkanımız bugün bir yargı kararı ile iftiralarla kumpaslarla ilk önce gözaltına alındı. Bugün de maalesef tutuklandı. Bizim mücadelemiz bitmedi. Mücadelemiz devam edecek. Belediye başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Hiç bir zaman geri adım atmadık hiç bir zamanda geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE