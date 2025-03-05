AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler - Son Dakika
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AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde esnaflık yapan Ramazan Öncü, AK Parti Kongresi'ne katılmasının ardından baskıya maruz kaldı. Önce elektriği kesilen Öncü, ardından belediyeye çağrılarak zorla abdest aldırıldığı ve CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya dua ettirildiği iddia edildi. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması tepkilere yol açarken mağdur esnaf konuştu.

05.03.2025 10:01
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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde büfe işleten Ramazan Öncü, AK Parti Olağan Kongresine gitti. Bu hareketi hayatını kabusa çevirdi. Bir gün sonra büfesini açmak isteyen esnaf karşısında elektrik idaresi çalışanlarını buldu. Elektrikleri kesilen Öncü, soluğu belediyede aldı. CHP'li belediye başkanı ile görüşen esnaf, "Senin o kongrede ne işin var" cevabını aldı.

ZORLA ABDEST ALDIRIP...

Ramazan Öncü, 28 Şubat'ta ikinci kez yeniden belediyeye çağrıldı. Burada belediye personeli olduğu ileri sürülen kişilerce abdest almaya zorlanan Öncü, bir seccadeye oturtulup, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya dua ettirildi. Belediye başkan vekilinin odasında belediye personeli bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

CHP'li başkana zorla dua ettirilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

BAŞKANA DUA ETTİRDİLER

Görüntülerde belediye personeli Öncü'ye, "Başkanım Nurettin Akbuğa'ya çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tekrar ekmeğimiz verdi. Ben ettim sen etme sayın başkanım. Allah razı olsun" sözlerini söyletti.

VİDEOYU YAYINLADILAR

Bu anlara ilişkin video sosyal medyada yayınlanınca Ramazan Öncü'nün hayatı bir kez daha kabusa döndü. Belediye çalışanlarının hem ekmeğiyle hem de gururuyla oynadıklarını söyleyen Öncü, yaşadıklarını anlattı.Sabah'ın haberine göre Öncü, "Ben Cumhurbaşkanımıza çok saygı duyuyorum. Onun için kongreye gittim. Beni orada fotoğraflamışlar. Ertesi gün elektriğimi kestiler. Bunu da 'belediyenin talimatı' olduğunu söylediler.

CHP'li başkana zorla dua ettirilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

"EKMEK TEKNEM İÇİN BOYUN EĞDİM"

Bu da yetmedi beni belediyeye çağırıp, abdest aldırıp, başkan adına dua ettirdiler. Çalışanlar bu anları da kayda aldılar. Çoluğumun çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Beni ne hale getirdiler. Sırf ekmek teknem kapalı kalmasın diye onlara boğun eğdim. 10 gündür büfem kapalı. İş yapıp para kazanamıyorum" dedi.

CHP'li başkana zorla dua ettirilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan şikayet üzerine videoyu çeken 2 belediye personeli gözaltına alındı. Haklarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan işlem başlatılan iki personel adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Cem Sena:
    Bu olayın gerçek olduğunu düşünmüyorum, gerçekse bile CHP yi kötülemek için CHP düşmanları yapmıştır, gerçi Sondakika bu yorumu paylaşmaz ama, neyse 73 114 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    asla inanmıyorum 62 85 Yanıtla
  • sadullah nas:
    başkanınn a............. 35 9 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Iste cehape zihnniyeti 29 7 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Aklıma Osmaniye Cevdetiye de Belediyeyi akp alınca mhp bayrağı asan suriye Türkmeni esnafın dükkanını 2 ay kapatmıştı. O aklıma geldi 9 13 Yanıtla
  • Hüseyin Hasta:
    böyle bişey olduğuna inanmıyorum...yalan dolan haberler. 4 14 Yanıtla
  • murat özdemir:
    o.evladı başkan 14 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    CHP analarını zikmis bu kuyruk acısı nedir arkadaş 2 15 Yanıtla
  • ender3316:
    ne kuyruk acısı be ne yalan uydurcağını şaşırdı bu akp 2 8 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Belediye elektriği kestirmiş!!! 5 0 Yanıtla
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