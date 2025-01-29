CHP\'li İsmail Yavan Trafik Kazası Geçirdi

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CHP Zonguldak bir önceki dönem İl Yönetim Kurulu üyesi olan ve Çaycuma ilçesinde av bayii işletmesi bulunan İsmail Yavan, trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma- Bartın kara yolunda meydana geldi. Bir önceki dönem CHP Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi olan İsmail Yavan, kendine ait olan 06 CPH 567 plakalı aracıyla Çaycuma'dan Bartın yönüne seyir halinde gittiği esnada ÇAY-BEL'e dönüş yaptığı sırada Bartın yönünden Çaycuma istikametine giden ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 81 AED 811 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak şarampolde durabildi. Otomobil içerisinde bulunan İsmail Yavan, kazadan şans eseri burnu kanamadan çıktı. Olay yerine daha sonra 112 Acil Sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin İsmail Yavan'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK