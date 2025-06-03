CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiası: 12 İsim Hakkında İddianame Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiası: 12 İsim Hakkında İddianame Tamamlandı

03.06.2025 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda yapılan usulsüzlüklerle ilgili hazırladığı iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 11 diğer isim hakkında 'seçim kanununa muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 isim hakkında, "seçim kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerine başvuruldu. Sona gelinen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli sıfatıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, CHP eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar'ın bulunduğu 12 kişi yer aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise 'müşteki' olarak gösterildi.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonuyla, diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ederek, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi. Bu kapsamda bazı delegelere para verildiğini, bazılarına ise farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif ve taahhüt edildiğini bildirdi. Ayrıca bir kısım delege ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe yerleştirildiği, bazılarına ise çok sayıda market alışveriş kartı dağıtıldığı kaydedildi.

İddianamede, kurultayda oy kullanan bazı delegelerden, oy verdiklerine dair pusulaların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerinin talep edildiği iddia edildi. Ayrıca, birinci tur oylamanın ardından ikinci tura geçişin geciktirildiği ve bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine dair gerçeğe aykırı açıklamalar yapıldığı söylendi. Tüm bu eylemlerle kurultay delegelerinin iradelerinin fesada uğratıldığı, bu şekilde genel başkan adayı Özgür Özel'in seçimi kazanması için faaliyet yürütüldüğü ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin 'seçim kanununa muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Finans, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiası: 12 İsim Hakkında İddianame Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi Tekini 6 bin 500 liraya satıyor Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor
İzmir’de krizi tırmandıracak sözler Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı
Yer: Osmaniye Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Okan Buruk’un istemediği futbolcu Galatasaray’a geri dönüyor Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti’yi Ziyaret Etti TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
Boşanma aşamasındaki Cardi B’den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Çiçek açan Tülüşah’ı koparmanın cezası 557 bin TL Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL

09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
08:30
Nefesler tutuldu Milyonların gözü bugün açıklanacak veride
Nefesler tutuldu! Milyonların gözü bugün açıklanacak veride
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
05:09
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada
Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
04:44
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı
Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
14:55
İzmir’deki grev krizinde kim haklı
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
14:51
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
14:43
Olaylı maça devlet el koydu
Olaylı maça devlet el koydu
14:36
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
14:34
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:56
İş hanında mide bulandıran görüntü Kamera açısını değiştirdi ama...
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 09:55:28. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiası: 12 İsim Hakkında İddianame Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.