CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiası: 12 İsim Hakkında İddianame Tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 isim hakkında, "seçim kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerine başvuruldu. Sona gelinen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli sıfatıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, CHP eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar'ın bulunduğu 12 kişi yer aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise 'müşteki' olarak gösterildi.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonuyla, diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ederek, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi. Bu kapsamda bazı delegelere para verildiğini, bazılarına ise farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif ve taahhüt edildiğini bildirdi. Ayrıca bir kısım delege ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe yerleştirildiği, bazılarına ise çok sayıda market alışveriş kartı dağıtıldığı kaydedildi.

İddianamede, kurultayda oy kullanan bazı delegelerden, oy verdiklerine dair pusulaların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerinin talep edildiği iddia edildi. Ayrıca, birinci tur oylamanın ardından ikinci tura geçişin geciktirildiği ve bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine dair gerçeğe aykırı açıklamalar yapıldığı söylendi. Tüm bu eylemlerle kurultay delegelerinin iradelerinin fesada uğratıldığı, bu şekilde genel başkan adayı Özgür Özel'in seçimi kazanması için faaliyet yürütüldüğü ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin 'seçim kanununa muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - ANKARA