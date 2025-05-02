CHP Otobüsü Şoföründen 'Dur' İhtarına Cevap - Son Dakika
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CHP Otobüsü Şoföründen 'Dur' İhtarına Cevap

Polisin dur ihtarına uymayan CHP otobüsü şoförü, milletvekillerinin talimatıyla yola devam etti.

02.05.2025 17:14
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Polisin dur ihtarına uymayan CHP otobüsü şoförünün ifadesi ortaya çıktı: "Programa geç kaldığımızdan dolayı milletvekilleri yola devam etmemi söylediler"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisimilletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarını 23 Nisan'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak 1. Meclis binasına taşıyan CHP'nin otobüs şoförü G.G.'nin, ifadesi ortaya çıktı. G.G. ifadesinde, "Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüneceğini duyurmuş, Ankara Valiliği ise izin vermemişti. Buna karşın CHP yürüyüşün başlangıç noktasını değiştirmemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polisin 'dur' ihtarına uymadığı ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü öne sürülen şüpheli G.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 'birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle G.G.'yi serbest bıraktı.

"Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım"

Olay günü 23 Nisan etkinlikleri için genel başkana tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclise gitmek istediklerinden bahseden şüpheli G.G., "Program akışına yetişmek için anayol yerine önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polisler ile konuştular. Daha sonra trafik şube müdürünün talimatı ile araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren trafik şube müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım. Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim" dedi.

Şüpheli G.G. ayrıca emniyete veya devlete karşı bir kastının olmadığından bahsetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 23 Nisan, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP Otobüsü Şoföründen 'Dur' İhtarına Cevap - Son Dakika

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