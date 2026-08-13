Cide\'de Akıntıya Kapılan Aile Kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 4 kişilik aile, cankurtaranların müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Halk Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için 2 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik aile, serinlemek için denize girdi. Aile, dalgalar sebebiyle ailenin akıntıya kapıldı. Durumu fark eden cankurtaran tarafından aile üyeleri kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan aile üyeleri, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.