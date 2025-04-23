Cide\'de Kalp Krizi: Yaşar Şıvgın Hayatını Kaybetti

İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesinde gelen şahıs, otobüsten indiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesine gelmek isteyen 65 yaşındaki Yaşar Şıvgın, Cide Şehirlerarası Otobüs Terminaline geldi. Burada yolcu otobüsünden inen Yaşar Şıvgın, bagaj kısmından valizini almak istediği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Çıvgın'a ilk olarak çevresinde bulunan vatandaşlar müdahalede bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yaşar Şıvgın, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şıvgın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cide'nin Başköy köyü nüfusuna kayıtlı olan Şıvgın'ın, yarın öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. - KASTAMONU