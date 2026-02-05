İki yıldır çözüm bulamadı, traktörüyle Bafra Belediyesi önüne dayandı - Son Dakika
İki yıldır çözüm bulamadı, traktörüyle Bafra Belediyesi önüne dayandı

05.02.2026 15:45  Güncelleme: 15:50
Samsun'un Bafra ilçesinde, yol genişletme çalışmaları nedeniyle arazisinde zarar oluştuğunu ve iki yıldır tazminat talebinin karşılanmadığını belirten çiftçi Metin Çay, Bafra Belediyesi önünde traktörüyle protesto eylemi yaptı. Çay, yazdığı dilekçeyi megafonla okurken, zabıta tarafından uzaklaştırıldı ve ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında arazisinde zarar oluştuğunu ve bunun iki yıldır karşılanmadığını öne süren çiftçi Metin Çay, Bafra Belediyesi önüne traktörüyle gelerek durumu protesto etti.

Bafra Belediyesi önüne traktörüyle gelen Çay, iki yıldır görüşemediğini öne sürdüğü belediye başkanına yazdığı dilekçeyi araca bağladığı megafonla okudu. Zabıta ekipleri tarafından belediye önünden uzaklaştırılan Çay, traktörüyle ayrıldığı sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından durduruldu.

Traktörden indirilen Metin Çay, polis otosuna bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu sırada Çay'ın polis aracına bindirilmesine tepki gösteren bazı vatandaşlarla emniyet müdürü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından traktör bulunduğu yerden kaldırıldı.

Metin Çay yazdığı dilekçesinde, "İki yıldır defalarca görüşmeye geldim, 'işim var' denilerek benimle görüşülmedi. Şahsıma açılan zararın giderilmesi mecburidir. Şikayetçi olduğumda beni aradılar, bütün zararı karşılayacaklarını söylediler. 'Kepçe vereceğiz, iki işçi vereceğiz' dediler ama vermediler. 'Ağaçları hesaba katma' dediler, 50 bin liradan vazgeçtik. 'İki karış yerin gitmiş, hayrına say' dediler, bir 50 bin lira daha düşüldü. Bir yıl tarım yapamadık, oradan da 50 bin lira kaybımız oldu. Geriye sadece kepçe ve iki işçi ücreti olarak ödenmesi gereken 50 bin lira kaldı. İki yıldır süründürülüyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

