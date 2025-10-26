Çiftçinin Tarlasında Patlamamış Top Mermisi Bulundu - Son Dakika
Çiftçinin Tarlasında Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Çiftçinin Tarlasında Patlamamış Top Mermisi Bulundu
26.10.2025 19:49
Şanlıurfa'da bir çiftçi, tarlasını sürerken traktörüne takılan patlamamış top mermisi buldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada traktör pulluğuna takılan 155 milimetrelik patlamamış top mermisi buldu.

Olay, ilçeye bağlı Yoğunca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. isimli vatandaş, Batman Dörtyol Petrol Boru Hattı mevkiinde bulunan arazisinde çalışırken traktör pulluğuna takılan bir cismi fark etti.

TARLASINDAN PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ ÇIKTI

Cismi inceleyen çiftçi, cismin patlamamış bir mühimmat olduğunu fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, yapılan incelemede cismin 155 milimetrelik top mermisi olduğu belirlendi.

Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tehlike oluşturabilecek mühimmatın imhası için olay yerine Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) çağrıldı. Ekipler, top mermisini kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Siverek, Olaylar, Tarım

