Çifte Cinayet Sanığı Gözyaşlarıyla Savundu

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Çifte cinayetin sanığı mahkemede gözyaşı döktü: "Biz cani katil değiliz"

Komşularını öldüren anne ve oğul yeniden hakim karşısında

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli oldukları iki komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlunun yargılanmasına devam edildi. Savunması sırasında gözyaşı döken Tülay Y., "Bizi bu işe zorla karıştırdılar. Şimdi de bizi cani katil olarak göstermeye çalışıyorlar. Biz cani katil değiliz" dedi.

Olay, 15 Ağustos 2021 tarihinde Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., apartman kameralarından husumetli oldukları komşuları Mustafa Avcı, eşi Fatma, çocukları Ebru ve Ahmet Avcı'nın marketten döndüklerini fark etti. Anne ve oğlunun dışarı çıkmasıyla taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Avcı ailesine saldırdı. Kavgada bıçakla yaralanan baba Mustafa Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne ve oğlu da olay yerinde gözaltına alındı. Hakan Y.'nin 9, annesi Tülay Y.'nin ise 7 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Tülay Y. ve oğlu, 16 Ağustos 2021'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rapor talepleri reddedildi

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tülay Y. ile oğlu Hakan Y., taraf avukatları ve Avcı ailesi katıldı.

Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık müdafileri ise daha önce alınan raporların yetersiz olduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Ancak mahkeme, mevcut raporların yeterli olduğunu ve yeniden rapor alınmasına gerek olmadığını ifade ederek, bu talepleri reddetti.

"Biz cani katil değiliz"

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Tülay Y., savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Tülay Y., "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Bizi bu işe zorla karıştırdılar. Şimdi de bizi cani katil olarak göstermeye çalışıyorlar. Biz cani katil değiliz. Kendileri bizi bu duruma soktular. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delillere dayanarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.