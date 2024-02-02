Çin'de 2 yaşındaki kız çocuğu ile 1 yaşındaki erkek çocuğunu 15. kattan aşağı atarak öldüren baba ile ilişki yaşadığı kadının idam cezası infaz edildi.
Çin'in Chongqing kentinde 2 Kasım 2020'de Zhang Bo, 2 yaşındaki kız ve 1 yaşındaki erkek çocuğunu ilişki yaşadığı Ye Chengchen ile birlikte evinin penceresinden aşağı atarak öldürmüş, yargı sürecinin ardından ikili, "kasten adam öldürme" suçundan idam cezasına çarptırılmıştı. Chongqing Yüksek Halk Mahkemesi'nin 11 Mayıs 2023'te açıkladığı gerekçeli kararda, Zhang Bo'nun evli olduğu dönemde medeni durumu hakkında bilgi vermeksizin Ye ile "uygunsuz" bir ilişkiye başladığı, ancak Ye'nin bu durumu öğrendikten sonra da ilişkiyi sonlandırmadığı belirtildi. Çinli adamın Şubat 2020'de eşinden boşandıktan sonra Ye'nin iki çocuğu çiftin evlenmesinin önündeki "en büyük engel" olarak gördüğü ve Zhang'ı defalarca çocukları öldürmekle tehdit ettiği ifade edildi. 2 Kasım 2020'de çiftin iki çocuğu Zhang'ın 15. katta yer alan evinin penceresinden atarak öldürdüğü ve olaya "kaza süsü" vermeye çalıştığı kaydedildi. İki sanığın eylemlerinin "hukukun ve ahlakın kırmızı çizgilerine meydan okuduğu ve toplum vicdanını ayaklar altına aldığı" vurgulandı.
İdam yöntemi bilinmiyor
İkili hakkında verilen idam cezasının geçtiğimiz 31 Ocak'ta Chongqing 5 Numaralı Orta Dereceli Halk Mahkemesi tarafından infaz edildiği duyuruldu. Çocukların annesi Chen Meilin yaptığı açıklamada, "3 yıldan fazla süredir ailemize işkence eden kabus nihayet sona erdi" ifadelerini kullandı. İnfaz haberi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi, idam kararına destek veren paylaşımlarda bulunuldu.
İdam yöntemi hakkında bilgi verilmezken, ülkede çoğunlukla zehirli iğne veya idam mangası kullanılıyor. - PEKİN
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Son Dakika › 3.Sayfa › Çin'de Baba ve İlişkisi Olan Kadının İdam Cezası İnfaz Edildi - Son Dakika
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