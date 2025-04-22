Çin'de Japon Okulu Öğrencisi Cinayetinde İdam - Son Dakika
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Çin'de Japon Okulu Öğrencisi Cinayetinde İdam

Shenzhen'deki Japon okuluna giden 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayan saldırgan idam edildi.

22.04.2025 09:32
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Çin'in Shenzhen kentindeki bir Japon okuluna giden 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak ölümüne neden olan saldırgan idam edildi.

Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde Japon bir baba ile Çinli bir annenin oğlu olan 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak ölümüne neden olan Zhong Changchun adlı Çinli saldırganın idam edildiği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın dün Pekin'deki Japonya Büyükelçiliği'ni idam cezasının infaz edildiğine dair bilgilendirdiği belirtildi.

Zhong Changchun Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde geçtiğimiz yıl 18 Eylül'de Japon okulunun yakınlarında öğrenciyi bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay yerinde gözaltına alınan saldırgan Ocak ayında idam cezasına çarptırılmıştı.

Benzer bir saldırının faili daha idam edilmişti

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında, Çin'in doğusundaki Suzhou kentinde bulunan bir Japon okulunun servisine yönelik bıçaklı saldırı daha gerçekleştirilmişti. Çinli servis görevlisini öldürüp Japon bir anne ile çocuğunu yaralayan Zhou Jiasheng adlı saldırgan, Ocak ayında idam cezasına mahkum edilmişti. Saldırganın geçen hafta idam edildiği kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çin'de Japon Okulu Öğrencisi Cinayetinde İdam - Son Dakika

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