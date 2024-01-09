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Çin Uydusu Tayvan Hava Sahasından Geçti, Tayvan Halkına Uyarı Mesajı Gönderildi - Son Dakika
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Çin Uydusu Tayvan Hava Sahasından Geçti, Tayvan Halkına Uyarı Mesajı Gönderildi

Çin'in uzaya fırlattığı uydunun Tayvan hava sahasından geçmesi nedeniyle Tayvan Savunma Bakanlığı, ülke vatandaşlarının cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Uydu, Tayvan'da yapılacak genel seçimler öncesine fırlatılmasıyla Çin-Tayvan ilişkilerinde yeni bir gerilim yaratmıştır.

Çin Uydusu Tayvan Hava Sahasından Geçti, Tayvan Halkına Uyarı Mesajı Gönderildi
09.01.2024 - 12:51,
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin uzaya fırlattığı uydunun Tayvan hava sahası üzerinden geçmesi nedeniyle Tayvan Savunma Bakanlığı ülke vatandaşlarının cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

Çin hükümetinin Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye gönderdiği uydunun Tayvan hava sahasından geçmesi paniğe neden oldu. Yerel saatle 15.03'te roketin fırlatılmasının ardından Tayvan Savunma Bakanlığı ülke vatandaşlarının cep telefonlarına, "Çin'in fırlattığı uydu saat 15.04'te Tayvan hava sahasına girecek, güvenliğiniz için dikkatli olun" uyarısını gönderdi. Tayvan'da hükümet ilk kez ada çapında bu şekilde bir uyarı yayınlarken bakanlığın, uygun şekilde yanıt vermek amacıyla uyduyu takip ettiği ifade edildi.

Uydunun Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak genel seçimler öncesine fırlatılması, Tayvan halkı ve basını tarafından Çin'den Tayvan'a "yeni bir tehdit mesajı" olarak yorumlandı.

"Başarılı bir şekilde fırlatıldı"

Çin tarafından yapılan açıklamada, "Einstein Probe (EP)" isimli uydunun başarılı bir şekilde fırlatıldığı ve planlanan yörüngeye oturduğu belirtildi. Çin resmi haber ajansına göre uydu, evrenin şiddetli ve az bilinen yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla evrendeki kısa süreli gizemli olayları gözlemleyecek.

Aralık ayında da Çin taşıyıcı roketlerinin Tayvan hava sahası üzerinden geçtiği bildirilmişti. - TAİPEİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çin Uydusu Tayvan Hava Sahasından Geçti, Tayvan Halkına Uyarı Mesajı Gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Uydusu Tayvan Hava Sahasından Geçti, Tayvan Halkına Uyarı Mesajı Gönderildi - Son Dakika
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