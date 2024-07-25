Çınar'da köpek saldırısı: Ekmek almaya giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı - Son Dakika
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Çınar'da köpek saldırısı: Ekmek almaya giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, ekmek almaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun kalçasından yaralandığı saldırı sonrasında çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Aile, başıboş köpeklerin toplatılması için yetkililere çağrıda bulundu.

25.07.2024 16:24
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Çınar'da köpek dehşeti: Ekmek almaya giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı, baldırı parçalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başıboş köpek saldırısına uğrayan çocuk, kalçasından yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah bakkala ekmek almaya giden Erdem Demir (15), başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kalçasından ısırılan Demir, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü. Pansuman yapılıp iğne verilen Demir ve ailesi, başıboş köpeklerin toplatılması için yetkilere çağrıda bulundu.

Sabah saat 07.20 sularında bakkala ekmek almaya gittiğini belirten Erdem Demir, "Gittiğim esnada köpek herhalde uzanmıştı, fark edemedim. Birdenbire üstüme atladı, ne olduğunu anlamadım. Sağ olsun oradaki ağabeyler, vatandaşlar direkt ambulansı aradılar, hastaneye gittik; pansuman yapıldı, iğne vuruldu. Başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasını rica ediyorum" dedi.

Baba Osman Demir, çocuğunu sabah bakkala ekmek almaya gönderdiğini, o esnada köpek saldırısına uğradığını ifade etti. Baba Demir, "Daha önce de birkaç defa saldırmışlardı, zor kurtulmuştu. Bu sefer kurtulamadı. Yetkililerden isteğimiz; başıboş köpeklerin bir an önce toplanması ve barınaklara yerleştirilmesi. Vatandaşlar arıyor, hastaneye götürüyorlar. Müdahale yapılıyor. 5 tane iğne verildi. Kanaması durmuyor, pansumana götüreceğim. Başıboş çok köpek var. Gece sokağa çıkamıyoruz. Sabahın erken saatlerinde aynı şekilde. Hangi hayvanın hastalıklı olduğunu bilemiyoruz. Yetkililerden ricamız, bunların toplatılması. Bahçenin içinde yavrulamış halde duruyor. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çınar'da köpek saldırısı: Ekmek almaya giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı - Son Dakika

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