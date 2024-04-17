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Cinayete kurban giden yabancı uyruklu şahsın cenazesi ülkesine gönderildi

KARAMAN - Karaman'da tarım işçisi olarak çalışan Afganistan uyruklu 2 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mümin Jura'nın cenazesi ülkesine gönderildi. Jandarma tarafından kaçtığı Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Okçu Mahallesi'nde yakalanan katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, 4 gün önce akşam saatlerinde Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Emsal Hayat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak çalıştıkları öğrenilen Afganistan uyruklu T.T. ile Mümin Jura alacak verecek meselesi yüzünde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda T.T. belinden çıkardığı bıçakla Mümin Jura'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Mümin Jura ise olay yerinde hayatını kaybetti.

"Cenazesi ülkesine gönderildi"

Cinayete kurban giden Mümin Jura'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Jura'nın cenazesi ülkesine gönderilmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Ankara'ya gönderildi. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı T.T ise jandarma ekiplerinin takibi sonucu Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Okçu Mahallesi'nde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.