Cinayetin Silahını İlanla Aramış - Son Dakika
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Cinayetin Silahını İlanla Aramış

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen cinayet ve intihar olayının detayları ortaya çıktı. Fahrettin Toraklı, cinayet silahını sosyal medya hesaplarından ilanla aramış ve olayı önceden planlamış.

12.08.2024 23:47
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Cinayetin silahını ilanla aramış

TEKİRDAĞ - Geçtiğimiz cumartesi günü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gölet yanındaki boş alanda meydana gelen, iki kişinin ölümüyle son bulan cinayet ve intiharın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Kız arkadaşını öldüren ve ardından intihar eden Fahrettin Toraklı'nın cinayet silahını sosyal medya hesaplarından ilanla aradığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden silah ve tüfek satan sayfalara Acil koduyla paylaşım yapıp arayışa giren Fahrettin Toraklı'nın işlediği cinayet ve intihar adeta önceden 'geliyorum' demiş.

Çerkezköy, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü korkunç bir olay meydana gelmişti. İddiaya göre Cuma akşam saatlerinde Fahrettin Toraklı (22), kız arkadaşı Sedef Çınar ile konuşmak üzere 34 DZU 083 plakalı aracıyla, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki, Veliköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arkasındaki gölet kenarına gelmişti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fahrettin Toraklı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile Sedef Çınar'ı vurarak öldürmüştü. Fahrettin Toraklı, ardından aynı tabanca ile kendi yaşamına son vermişti. Yaşanan vahim olayı ise sabah saatlerinde fabrikaya işe giden işçiler fark etmişti. Park halindeki araçta iki kişinin hareketsiz yattığını fark eden işçiler durumu 112 Acil Servis'e bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahrettin Toraklı ve Sedef Çınar'ın hayatlarını kaybettiğini tespit etmişti.

Günler önceden planlamış

Cinayet ve intiharın ardından ortaya çıkan detaylar ise, olay yaşanmadan önce adeta geliyorum demiş. Fahrettin Toraklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, cinayeti ve intiharı günler önceden planladığını ortaya koyuyor.

Acil koduyla paylaşım yapmış

Silah Ustaları adlı bir Facebook sayfasına, "Tekirdağ, Çerkezköy, Silivri vb yakınlarında uygun fiyatlı tabanca aranıyor, acil hemen alınacak elden" diye cinayetten saatler önce paylaşım yapan Toraklı, "Tekirdağ Çerkezköy, elden tüfek, tabanca sıfır bulunur" paylaşımının altına da, paylaşım yapan hesaptan iletişim bilgisi istediği görülüyor.

Jandarma silahı satanların peşinde

Cinayeti ve intiharı işleyeceği silahı ilanla arayan Fahrettin Toraklı'nın günler öncesinden bu eylemi planladığı da ortaya çıkıyor. İlanla silah arayıp adım adım, yapacağı işleri planlayan Fahrettin Toraklı'nın telefon trafiğini, sosyal medya ağlarını mercek altına alan Jandarma ekipleri şimdi olayda kullanılan silahı nereden temin ettiğini de araştırıyor.

Soruşturma devam ediyor

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan geniş çaplı soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte cinayet ve intiharın da tüm detayları ve silahın kim veya kimlerden ne zaman aldığı da ortaya çıkmış olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinayetin Silahını İlanla Aramış - Son Dakika

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