Çine'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Çine'de trafik kazası: 1 ölü

Çine\'de trafik kazası: 1 ölü
06.07.2025 14:08
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Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İbrahim Korkut hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Aydın- Muğla Karayolu üzerinde Hallaçlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Korkut (35) idaresindeki 48 ADD 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Savrulan araç, bir başka otomobile çarparak durdu. Çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayan İbrahim Korkut ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Korkut'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Korkut, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkut'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çine'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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