Cinsel İstismardan Aranan Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli O.İ.'nin (33) Hacıbektaşlı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüpheli O.İ. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA
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