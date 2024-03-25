Cinsel saldırı şüphelisi kamera kaydıyla tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cinsel saldırı şüphelisi kamera kaydıyla tespit edildi

Geniş Video İzle

Kayseri'de polis ekipleri, geçtiğimiz salı günü gerçekleşen cinsel saldırı olayına karışan şüpheliyi 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.03.2024 02:56  Güncelleme: 02:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cinsel saldırı olayının şüphelisi 270 saatlik kamera kaydının izlenmesi sonucu bulundu

Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri cinsel saldırı olayına karışan şüpheliyi 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri; geçtiğimiz salı günü gerçekleşen cinsel saldırı olayına karışan şahsı 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinsel saldırı şüphelisi kamera kaydıyla tespit edildi
Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinsel saldırı şüphelisi kamera kaydıyla tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
    03:31 Antalya'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

    Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazada 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayı duyan ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kaza: 3 ölü
    03:17 Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kaza: 3 ölü

    Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: Hurdaya dönen Tofaş otomobilde kurtulan olmadı. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 hafif yaralı
    03:10 Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 hafif yaralı

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    02:50 Yaşlı adam evinde ölü bulundu

    Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Lalapaşa Mahallesi'nde yalnız yaşadığı belirtilen Mehmet Demirel'in yakınları, haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Demirel'in öldüğü tespit edildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken polis soruşturma başlattı.

  • Antalya'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
    02:48 Antalya'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

    Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Hırsız çifti vuran market sahibinin de hırsızlıktan suç kaydı çıktı
    02:45 Hırsız çifti vuran market sahibinin de hırsızlıktan suç kaydı çıktı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip eden market sahibi, tartıştığı adamı ve kadını tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, market sahibi şüphelinin de hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

  • Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı'nda Trafik Kazası: 5 Yaralı
    02:13 Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı'nda Trafik Kazası: 5 Yaralı

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, ismi öğrenilemeyen bir Honda otomobil ile 41 NY 527 plakalı Fiat otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
    02:09 Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir araç kontrolden çıkarak önce yanındaki araca çarptı, ardından bariyerlere saplandı. Kazada araçtaki sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı. Olay sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu ve trafik kontrollü şekilde devam etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

  • TEM Otoyolu'nda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralandı
    01:52 TEM Otoyolu'nda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralandı

    Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak önce yanındaki araca çarptı, ardından bariyerlere saplandı. Kazada araçtaki sürücü hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Olay sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşurken, polis ekipleri inceleme başlattı.

  • İzmir'de tekel bayisi sahibi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladı
    01:51 İzmir'de tekel bayisi sahibi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir tekel bayisi sahibi, dükkanından fazladan ürün aldıkları iddiasıyla tartıştığı Özlem K. ve Arif D. adlı çifti silahla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Özlem K., Arif D. ve şüphelinin hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

  • İzmir'de market sahibi çifti vurdu: Hırsızlık iddiasıyla evlerine kadar takip etti
    01:46 İzmir'de market sahibi çifti vurdu: Hırsızlık iddiasıyla evlerine kadar takip etti

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir market sahibi, marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evlerine kadar takip etti ve tartışmanın ardından tabancayla ateş ederek çifti yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, market sahibinin de hırsızlık suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


00:44 Belçika’da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede
23:45 Moskova’da konser salonu saldırısını gerçekleştirenler hakim karşısına çıkarıldı Moskova'da konser salonu saldırısını gerçekleştirenler hakim karşısına çıkarıldı
21:49 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı
21:48 Kim Milyoner Olmak İster’de genç yarışmacı 5 milyon liralık soruya doğru yanıt verdi Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı 5 milyon liralık soruya doğru yanıt verdi
18:21 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
00:05 ABD’nin ’’2 numarası’’ Kamala Harris, gittiği ülkede tempo tuttuğu şarkının sözlerini öğrenince alkışlamayı kesti ABD'nin ''2 numarası'' Kamala Harris, gittiği ülkede tempo tuttuğu şarkının sözlerini öğrenince alkışlamayı kesti
23:10 Maltepe’de broşür dağıtan AK Partiliyi darp eden 6 kişi gözaltına alındı Maltepe'de broşür dağıtan AK Partiliyi darp eden 6 kişi gözaltına alındı
20:50 Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi?
20:11 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın takas teklifine yanıt Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt
19:19 Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı
18:27 Tokat’ta çocuk istismarcısına gözaltı Tokat'ta çocuk istismarcısına gözaltı
18:13 Rusya’da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova’ya getirildi Rusya'da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi
17:58 Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar
17:18 Sağlık Bakanı Koca’dan Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 03:33:33. #1.11#
SON DAKİKA: Cinsel saldırı şüphelisi kamera kaydıyla tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement