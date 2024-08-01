Cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında cip ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

01.08.2024 23:32
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Cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında cip ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 71 KE 793 plakalı Nissan marka cip ile T.C.'nin kullandığı 10 Y 0136 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü T.C. ile yolcu Y.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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