Cirit Sporcusu 14 Yaşındaki Yağmur Dedecan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Cirit Sporcusu 14 Yaşındaki Yağmur Dedecan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Cirit Sporcusu 14 Yaşındaki Yağmur Dedecan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Adana'da seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan'ın cenazesi, memleketi Tarsus'ta gözyaşları içinde karşılandı. Kazada otomobili kullanan baba Ahmet Dedecan ve diğer kızı Hazal Dedecan ağır yaralandı. Yağmur'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Tarsus'ta defnedilmek üzere getirildi.

05.09.2024 15:49
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Adana'da seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan'ın cenazesi, memleketi Tarsus'ta gözyaşları içinde karşılandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı çıkışına yakın bir noktada meydana geldi. Baba Ahmet Dedecan, Malatya İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi kızı Hazal Dedecan'ı yatay geçiş işlemlerini yapmak için cirit sporcusu diğer kızı Yağmur Dedecan ile birlikte Malatya'ya gitti. Malatya'dan kızları Yağmur (14) ve Hazal Dedecan (20) ile birlikte Mersin'e dönen Ahmet Dedecan'ın (45) kullandığı otomobil, Adana otoyolunda kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada cirit sporcusu Yağmur Dedecan öldü, Ahmet ve Hazal Dedecan ise ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Ahmet ile kızı Hazal Dedecan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet ve Hazal Dedecan'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Yağmur Dedecan'ın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsisi tamamlanan Yağmur Dedecan'ın cenazesi, annesi ve yakınları tarafından Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Yağmur'un cenazesi burada gözyaşları içinde karşılandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cirit Sporcusu 14 Yaşındaki Yağmur Dedecan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cirit Sporcusu 14 Yaşındaki Yağmur Dedecan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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