Çivril'de Kayıp Kadın Cansız Bulundu - Son Dakika
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Çivril'de Kayıp Kadın Cansız Bulundu

Çivril\'de Kayıp Kadın Cansız Bulundu

Yaşlı kadın, evinden 30 metre uzaktaki çuvalda bulundu; 3 şüpheli gözaltına alındı.

30.01.2025 10:50
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Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yaşlı kadının cansız bedeni, evinden 30 metre uzaklıkta bulunan bir evin bahçesindeki çuvalın içinde bulundu. Olayda ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan Serpil Girgin'den (54) bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerini bildirdi. Kayıp ihbarının ardından evin çevresinde ve mahallede çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçesindeki çuvalın dikkatlerini çekmesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin'in cansız bedeni bulundu.

Polis olay ile ilgili titiz bir çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bölgede olay yeri inceleme ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından Serpil Girgin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri cinayetin şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Sorguları devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çivril'de Kayıp Kadın Cansız Bulundu - Son Dakika

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