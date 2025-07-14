Cizre'de 15 Temmuz Direnişi - Son Dakika
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Cizre'de 15 Temmuz Direnişi

Cizre\'de 15 Temmuz Direnişi
14.07.2025 22:48
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Cizre halkı, 15 Temmuz darbe girişiminde tankların önünde durarak direniş gösterdi.

Şırnaklılar, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.

AK Parti Cizre İlçe Başkanı Mehmet Akif Özalp, çok kötü bir gece olduğunu belirterek, o gecenin huzurun, halkın bir arada olmasının, bu vatanın kolay ele geçirilemeyeceğinin göstergesi olduğunu söyledi. Millet olarak, özellikle de Cizre halkı olarak darbeye karşı nasıl kenetlendiklerini gördüklerini ifade eden Özalp, "Evde oturuyordum ama bunun böyle çözülemeyeceğini düşünerek dışarı çıktım. Aşağıya indiğimde yalnız olmadığımı fark ettim. Bütün millet bir araya gelmişti. Hep birlikte yürüyerek Cizre Köprüsü'ne doğru ilerledik. Şırnak'tan tankların çıkıp buradaki havalimanını kullanacağı yönünde bir haber gelmişti. Biz de o haberle birlikte köprüye geldik. Şu an bile o caddeleri tüm ayrıntılarıyla hatırlıyorum. O anlarda halk tankların önünde birleşmişti" dedi.

Cizre'deki direnişin çok özel bir yeri olduğun kaydeden Özalp, "O gece bu milletin elinde silah yoktu, ama gerçekten çelik zırhlı bir yürek vardı. Bunu hep birlikte yaşadık. Sonuna kadar direndik. Şükürler olsun bugün bu huzurlu günlere ulaştık. O gece Cizre halkının neler yapabileceğini gördük. Sonradan öğrendik ki gelen askerler sıradan asker değilmiş, özel eğitimli birliklermiş. Bu 300 eğitimli asker Ankara veya İstanbul gibi büyük şehirlere ulaşabilseydi, darbenin seyri değişebilirdi. Cizre halkı bu geçişe izin vermeyerek büyük bir felaketin önüne geçti. Evet, Türkiye'nin her yerinde insanlar sokağa çıktı, ama Cizre'deki direnişin çok özel bir yeri vardı. Cizre o gece kadim şehir kimliğini, vatanına ve demokrasisine olan bağlılığını gösterdi. Cizre halkı vatanı, birliği ve demokrasiyi sahiplendi. Delikanlısından dedesine kadar herkes tankların karşısında durdu. O gece bir dedenin torununu alıp birlikte yürüdüğünü, tankın karşısında dimdik durduğunu gördüm. İşte o zaman Cizre'nin nasıl kahraman bir şehir olduğunu bir kez daha anladım" diye konuştu.

Sabaha kadar köprüde beklediklerini aktaran Nurullah Soysal ise, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde hep birlikte göğüslerini kurşunlara siper ettiklerini dile getirdi. Darbe girişimi haberini aldıklarında hiç düşünmeden dışarı çıktıklarını söyleyen Sosyal, "Arkadaşlarımızı arayıp toplandık ve hep birlikte Cizre Köprüsü'ne yöneldik. Köprüde, havalimanına gitmeye çalışan askerlere karşı tankların önünde durduk. O anlarda bir binbaşı 'Ben de sizdenim' diyerek geçmeye çalıştı ama biz izin vermedik. O gece sabaha kadar köprüde bekledik. Vatanımıza, demokrasimize ve geleceğimize sahip çıktık" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de 15 Temmuz Direnişi - Son Dakika

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