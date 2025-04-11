Cizre\'de Seyir Halindeki Araç Alevlere Teslim Oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Cizre- Havuzlu Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cizre'den Havuzlu Köyü istikametinde seyir halinde olan Ferhat Ö. idaresindeki 73 AC 852 plakalı hafif ticari plakalı aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurdu. Araç sürücüsü Ferhat Ö., yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Cizre Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK