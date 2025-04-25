Cizre'de Şehit Polis Memuru Uğurlandı - Son Dakika
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Cizre'de Şehit Polis Memuru Uğurlandı

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Cizre'de trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Polis memuru dualar eşliğinde memleketine uğurlandı Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Zeki Bacak'ın cenazesi İlçe...

25.04.2025 13:39
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Cizre'de trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Polis memuru dualar eşliğinde memleketine uğurlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Zeki Bacak'ın cenazesi İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Uşak'a gönderildi.

Cizre'de, 20 Nisan 2025 tarihinde trafik kazasına müdahale etmek üzere görevlendirilen polis memuru yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 4 günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren trafik polisi Zeki Bacak, dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, şehidin babası Kamil, annesi Emine, eşi Betül, kızı Zeynep Erva Bacak, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü. Şehidin cenazesi, hava yoluyla Uşak'a uğurlandı.

Cizre- Nusaybin karayolu Çığır köyü mevkisinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ekipte görevli polis memuru Zeki Bacak'a, Yasin Z. yönetimindeki 72 AAT 138 plakalı tır çarpmış, kazada ağır yaralanan Bacak, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sürücü Yasin Z. ise gözaltına alınmıştı.

Yasin Z, 21 Nisan'da emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de Şehit Polis Memuru Uğurlandı - Son Dakika

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