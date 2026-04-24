Cizre'deki kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
24.04.2026 16:01  Güncelleme: 16:21
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı.

Kaza, Nur Mahallesi Botaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 ABF 194 plakalı otomobil ile, N.A. idaresindeki 47 AZ 620 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kadın sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde mahsur kalan sürücüyü çıkarmak için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

