Çocuklarını boğarak öldüren baba, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çocuklarını boğarak öldüren baba, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğunu boğarak öldüren baba, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mahkeme heyeti, cezai ehliyet raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Sanık, olayı hatırlamadığını savunurken, çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektupta onlara melek olduklarını söylemişti.

27.06.2024 15:44
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Çocuklarını boğarak öldüren baba, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarından mektup yazan babanın, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Mahkeme heyeti, geçen celse istenen cezai ehliyet raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, 23 Mart 2023'de meydana geldi. Gece saatlerinde Murat R'nin sokakta şüpheli şekilde dolaştığını gören polis ekipleri şahsı durdurdu. Polis; dengesiz davranışlarda bulunup, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" gibi ifadeler kullanan şahsın Esentepe Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Murat R'nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur ve Yunus Emre R. isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocukların cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R., ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 ay süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmış

Olaya ilişkin açılan davanın 2. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, geçen celse sanık için istenen cezai ehliyeti raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum"

Öte yandan, sanık Murat R. ilk duruşmadaki savunmasında; olayı hatırlamadığını, eşinin kendisine yönelik davranışlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ifade ederek, "Eşim çocuklarımıza, 'Bu sizin babanız değil' diyordu. Bir süre sonra çocuklar da birkaç kez öyle demeye başladı. Olay günü çocuklara ayakkabı almak için evden çıktım. Çocuklar evde uyuyordu, daha sonra çay bahçesine gittiğimi ve polisin yanlarına oturduğumu hatırlıyorum. Polislerle konuştuğumu, annemin evine gittiğimizi, sonra cezaevine geldiğimi hatırlıyorum. 5 ay ruh ve sinir hastalıklarında kaldım, sonra cezaevine geldim. Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız"

İlk duruşmada, sanığın çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektup da okunmuştu. Mektupta, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere asla babasızlığın acı gününü yaşatmam. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" satırları yer almıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuklarını boğarak öldüren baba, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı - Son Dakika

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