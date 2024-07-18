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Çöp toplayıcıya çarpmamak için ani fren yapınca otobüsteki 5 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce'de özel halk otobüsü aniden önüne çıkan çöp toplayıcıya çarpmamak için ani fren yapınca otobüs içerisinde 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Adliye istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan D.F. idaresinde ki 81 FR 368 plakalı Düzce Belediyesi Halk Otobüsü, Bolu Caddesi üzerinde aniden önüne çıkan çöp toplayıcısına çarpmamak için fren yaptı. Otobüsün içerisinde yolcu olarak bulunan E.Ş. ve S.T. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.