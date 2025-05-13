Çöpteki Kafatasının Sırrı Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çöpteki Kafatasının Sırrı Çözüldü

Doktor G.S.'nin 31 yıl önce aldığı kafatası, eşi tarafından 'fazlalık' nedeniyle çöpe atıldı.

13.05.2025 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çöpte bulunan kafatasının sırrı çözüldü

Doktorun tıp fakültesi yıllarında aldığı kafatasını 31 yıl boyunca yanında taşıdığı, öğretmen eşi tarafından "fazlalık" olduğu gerekçesiyle çöpe atıldığı belirlendi

ADANA - Adana'da çöp konteynerinde bulunan insan kafatasının sırrı çözüldü. Uzman Doktor G.S.'nin 31 yıl önce bir mezarlıktaki çalışma sırasında aldığı, öğretmen eşinin ise çöpe attığı ortaya çıktı. G.S.'nin, 1994 yılında tıp fakültesi öğrencisiyken aldığı kafatasını 31 yıl boyunca yanında taşıdığı, öğretmen eşi tarafından "fazlalık" olduğu gerekçesiyle çöpe atıldığı belirlendi.

Olay, 10 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Site görevlisi İsa Kaplan, çöpten hayvanlara vereceği ekmekleri toplarken, konteynerdeki kağıda sarılı poşeti fark etti. Poşeti açtığında karşısına çıkan insan kafatası karşısında büyük şok yaşayan Kaplan, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kafatası Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kafatasını doktor 31 yıl önce mezarlıktan almış

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kaynağını belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda kafatasının 51 yaşındaki Uzman Doktor G.S.'ye ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada, G.S.'nin 1994 yılında tıp fakültesi öğrencisiyken Hatay'ın Samandağ ilçesinde mezarlıktan geçen bir yol çalışması sırasında ortaya çıkan kemiklerden bir kafatasını aldığı belirlendi. G.S.'nin, yetkililere tıp öğrencisi olduğunu söyleyerek kafatasını bilimsel inceleme amacıyla aldığı, o günden bu yana da gittiği her şehre götürdüğü tespit edildi. Ancak G.S.'nin öğretmen eşi G.I.S.'nin (42), evde temizlik yaptığı sırada kafatasını "fazlalık" olarak görüp kağıda sararak poşet içinde çöpe attığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan G.S. ifadesinde, "Bilimsel incelemeler için öğrencilik yıllarımda aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çöpteki Kafatasının Sırrı Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
20:00
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 00:32:30. #7.12#
SON DAKİKA: Çöpteki Kafatasının Sırrı Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.