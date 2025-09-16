İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi! Motosiklet üzerindeki 2 kişi ölümden döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çarpışan iki otomobilin arasında kalan ve sürüklenerek kağıt gibi ezilen elektrikli motosikletteki 2 kişi kazayı yaralı atlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde eski İtfaiye Işıklar istikametine seyreden Aydın A. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermek için yavaşladı.

MOTOSİKLET KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Bu sırada arkadan gelen Cengiz B. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Erol E.'nin kullandığı elektrikli motosiklete ve sonra da yayaya yol veren otomobile çarptı. Kazada otomobile saplanan elektrikli motosiklet sürüklenerek kağıt gibi ezildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Elektrikli motosiklet sürücüsü Erol E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Yalçın G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"EPEY SÜRÜKLENDİK"

Kaza anını anlatan yaralı elektrikli motosiklet sürücüsü Erol E., "Ben bu tarafa doğru ilerliyordum ve birden çarparak beni sürükledi. Sonra öndeki arabaya çarptık. Ama epey bir sürüklendik. Ben de yaralıyım hastaneye gideceğim, arkadaşımın da belinde ve ayağında sıkıntısı var. Çok şükür ucuz atlattık" diye konuştu. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.