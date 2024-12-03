Çorlu'da korku dolu anlar: Alevler metrelerce yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorlu'da korku dolu anlar: Alevler metrelerce yükseldi

Geniş Video İzle

Çorlu'da korku dolu anlar: Alevler metrelerce yükseldi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde depo olarak kullanılan barakada çıkan yangında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşatırken, alevler metrelerce yükseldi.

03.12.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da korku dolu anlar: Alevler metrelerce yükseldi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde depo olarak kullanılan barakada çıkan yangında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşatırken, alevler metrelerce yükseldi.

Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde bir işyerinin depo olarak kullandığı barakada öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede çevredeki binalar için tehlike oluşturmaya başladı.

Rüzgar yangını körükledi

Yangın, hızla barakanın bitişiğindeki 3 katlı binanın dış cephesini sardı. Alevler binanın dış cephesinden yükselirken mahallede büyük bir panik yaşandı. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak alevlere müdahale etti. Yoğun çaba harcayan ekipler, yangının bina içine sıçramasını önledi.

Mahalleli o anları endişeyle izledi

Yangın sırasında mahallede toplanan vatandaşlar, alevlerin metrelerce yükseldiği anları korku dolu gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiyenin yoğun çalışmaları sayesinde yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, barakada ve 3 katlı binanın dış cephesinde hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde incelemeler başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Çorlu\'da korku dolu anlar: Alevler metrelerce yükseldi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tekirdağ, 3-sayfa, Çevre, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da korku dolu anlar: Alevler metrelerce yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:46 Fransa’da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Fransa'da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
19:16 Lavrov: Ukrayna’nın NATO’ya girişi kabul edilemez Lavrov: Ukrayna'nın NATO'ya girişi kabul edilemez
18:47 Dernek Yöneticileri Tutuklandı Dernek Yöneticileri Tutuklandı
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:09:09. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu'da korku dolu anlar: Alevler metrelerce yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.