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Çorlu - İstanbul yolunda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorlu - İstanbul yolunda kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'da otobüsün sıkıştırdığı iddia edilen motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Önerler Mahallesi İstanbul Caddesi üzeri Türkgücü sapağı mevkiinde meydana geldi. Aytekin Çelikkaya'nın kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden bir otobüsün tehlikeye düşürmesi sonucu kontrolden çıktı ve devrildi. Yaralanan Çelikkaya, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorlu - İstanbul yolunda kaza: 1 yaralı
30.12.2023 - 23:47,
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Çorlu - İstanbul yolunda kaza: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da otobüsün sıkıştırdığı iddia edilen motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Önerler Mahallesi İstanbul Caddesi üzeri Türkgücü sapağı mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine seyreden Aytekin Çelikkaya'nın kullandığı 59 AEP 353 plakalı motosiklet, iddiaya göre, aynı yönde seyreden bir otobüsün tehlikeye düşürmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Kazada yaralanan Çelikkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu - İstanbul yolunda kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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