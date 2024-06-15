Çorum Alaca'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum Alaca'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Çorum'un Alaca ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz şekilde yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.06.2024 01:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz şekilde yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Ayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altıncılar arastasından bisikletiyle Necip Kaplan Sokak'tan geçmek isteyen A.A. (11) adlı bisikletli çocuğa S. S. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarpıyor. Sonrasında ise kazayı gören vatandaşlar koşarak sürücü ve çocuğa yardım ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Alaca, Çocuk, Alaca, Çorum, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 03:49:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement