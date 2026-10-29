Çorum Alaca\'da gün içi denetimlerde 49 araç ve sürücüsüne 135 bin 569 TL ceza uygulandı

Çorum Alaca'da gün içi denetimlerde 49 araç ve sürücüsüne 135 bin 569 TL ceza uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin gün içinde yaptığı trafik denetimlerinde 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilirken, kural ihlali tespit edilenlere cezai işlem yapıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde polis ekiplerince gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?