Çorum Alaca\'da otomobille çarpışan motosiklette 1 sürücü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi ile Müjde Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 19 ACY 642 plakalı Fiat marka otomobil ile A.M.B. yönetimindeki 19 AGC 617 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.M.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.