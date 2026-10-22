Çorum Alaca'da otomobille çarpışan motosiklette 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da otomobille çarpışan motosiklette 1 sürücü yaralandı

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Çorum Alaca\'da otomobille çarpışan motosiklette 1 sürücü yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Cengiz Topel Caddesi ile Müjde Sokak kesişiminde otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı; polis inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi ile Müjde Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 19 ACY 642 plakalı Fiat marka otomobil ile A.M.B. yönetimindeki 19 AGC 617 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.M.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Çorum AlacaMotosikletİnceleme3. SayfaGüncelPolisAlacaÇorumKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da otomobille çarpışan motosiklette 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
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