Çorum Belediyesi, başkan yardımcısı ismini kullanan dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi, başkan yardımcısı ismini kullanan dolandırıcılara karşı uyardı

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Çorum Belediyesi, başkan yardımcısı ismini kullanan dolandırıcılara karşı uyardı
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Çorum'da bazı kişiler, belediye başkan yardımcılarının ismini kullanarak işletme ve vatandaşlardan yardım bahanesiyle para istedi. Çorum Belediyesi, yöneticilerinin ismini kullanan bu kişilere itibar edilmemesini ve emniyete ihbar edilmesini istedi.

Çorum'da bazı kişilerin, belediye başkan yardımcılarının ismini kullanarak vatandaşlardan ve işletmelerden para talep ettiği belirlendi. İhtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı bahanesiyle para toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, kendilerini Çorum Belediyesi başkan yardımcısı olarak tanıtan bazı şahıslar, çeşitli gerekçeler öne sürerek işletmeleri ve vatandaşları arayıp para talebinde bulunuyor. Son olarak, belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı bahanesiyle para istenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Belediye Başkanımızın, başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin veya herhangi bir belediye personelimizin adını kullanarak vatandaşlarımızdan ya da iş insanlarımızdan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Belediyemiz adına yapılan hiçbir yardım, başkalarından para istenerek gerçekleştirilmemektedir. Bu tür aramalarla karşılaşan vatandaşlarımızın durumu emniyet birimlerine ihbar etmelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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