Çorum\'da 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Çorum'da 5. katındaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki S.N.Y., 5. katındaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, hem çocuğun düştüğü noktada hem de dairede detaylı çalışma yaptı. - ÇORUM