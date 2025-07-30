Çorum'da Alkollü Sürücünün Kızı Basın Mensubuna Saldırdı - Son Dakika
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Çorum'da Alkollü Sürücünün Kızı Basın Mensubuna Saldırdı

Çorum\'da Alkollü Sürücünün Kızı Basın Mensubuna Saldırdı
30.07.2025 09:25
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Çorum'daki denetimde alkollü sürücünün kızı, muhabiri darp etti. Basın mensubu şikayetçi oldu.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimi görüntülemek isteyen basın mensubu, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kızının saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Caddesi Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan kontrollerde sürücü H.A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu sırada denetimi görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri sürücünün kızı olduğu öğrenilen T.A.'nın saldırısına uğradı. "Ne çekiyorsun" diyerek basın mensubu, kendisini darp eden T.A.'dan şikayetçi oldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Alkollü Sürücünün Kızı Basın Mensubuna Saldırdı - Son Dakika

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